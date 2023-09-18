Теперь сервис TakeUsEat принадлежит Monobank. Его создали Александр Леськив, Наталья Шкаровская, Серафима Лопухина и Ольга Кирдяева.

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Monobank приобрел новый сервис

Соучредитель Monobank сообщил, что сервис по бронированию столиков в заведениях станет частью экосистемы expirenza by mono. Напомним, что специальный и один код на меню, оплата услуг в заведении, чаевые, отзывы и т.д.

Нас очень вдохновляют молодые команды, способные самостоятельно создать и развивать уникальный продукт.

– написал Олег Гороховский в телеграммах.

С TakeUsEat посетители заведений смогут в удобном формате бронировать, а рестораны получат еще больше аналитики. Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все….

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