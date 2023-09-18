Теперь сервис TakeUsEat принадлежит Monobank. Его создали Александр Леськив, Наталья Шкаровская, Серафима Лопухина и Ольга Кирдяева.
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Monobank приобрел новый сервис
Соучредитель Monobank сообщил, что сервис по бронированию столиков в заведениях станет частью экосистемы expirenza by mono. Напомним, что специальный и один код на меню, оплата услуг в заведении, чаевые, отзывы и т.д.
Нас очень вдохновляют молодые команды, способные самостоятельно создать и развивать уникальный продукт.
– написал Олег Гороховский в телеграммах.
Больше новостей о Monobank:
- Напомним, что в этом году Monobank вошел в лучшие финтехи -компаний мира, получив награду в сфере необанкинга. В этот рейтинг также вошли польский mBank и британский Monzo;
- Украинский Monobank известен благодаря тому, что работает без физических отделений. Однако необанк готов сделать единственное исключение. Речь об открытии одного отделения в Крыму после деоккупации полуострова.