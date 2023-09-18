Відтепер сервіс TakeUsEat належить Monobank. Його створили Олександр Леськів, Наталя Шкаровська, Серафима Лопухіна та Ольга Кірдяєва.

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Monobank придбав новий сервіс

Співзасновник Monobank повідомив, що сервіс для бронювання столиків у закладах стане частиною екосистеми expirenza by mono. Нагадаємо, що спеціальний та один код на меню, оплату послуг у закладі, чайові, відгуки тощо.

Нас дуже надихають молоді команди, які здатні самостійно створити та розвивати унікальний продукт,

– написав Олег Гороховський у телеграм.

З TakeUsEat відвідувачі закладів зможуть у зручному форматі робити бронь, а ресторани отримають ще більше аналітики. Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все….

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