Відтепер сервіс TakeUsEat належить Monobank. Його створили Олександр Леськів, Наталя Шкаровська, Серафима Лопухіна та Ольга Кірдяєва.
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Monobank придбав новий сервіс
Співзасновник Monobank повідомив, що сервіс для бронювання столиків у закладах стане частиною екосистеми expirenza by mono. Нагадаємо, що спеціальний та один код на меню, оплату послуг у закладі, чайові, відгуки тощо.
Нас дуже надихають молоді команди, які здатні самостійно створити та розвивати унікальний продукт,
– написав Олег Гороховський у телеграм.
Більше новин про Monobank:
- Нагадаємо, що цього року Monobank увійшов до кращих фінтех-компаній світу, отримавши відзнаку у сфері необанкінгу. До цього рейтингу також увійшли польський mBank та британський Monzo;
- Український Monobank відомий, зокрема, завдяки тому, що працює без фізичних відділень. Проте необанк готовий зробити єдиний виняток. Йдеться про відкриття одного відділення у Криму після деокупації півострова.