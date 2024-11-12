Такого ходу точно ніхто не чекав: в який бізнес інвестував Monobank

Monobank працює не лише над оновленням застосунку, щоб полегшити життя користувачів. Компанія готова розширювати свою діяльність за межі фінансового світу.

Неочікуваний хід

Monobank інвестував у новий напрямок бізнесу. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на співзасновника банку Олега Гороховського.

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Цей день настав! Монобанк зробив свій власний корм для котів,

– написав він.

Наразі є два смаки – риба та м'ясо. Ціна за пачку складає 14 гривень, гривню з пачки скерують у фонд UAnimals. Гороховський також пожартував, що у ході випробувань цей корм скуштував його собака і був цілком задоволеним. Наразі котячий корм від Monobank доступний у мережі "Аврора".

Останні оновлення

Нагадаємо, нещодавно Monobank запустив свій власний маркетплейс. Проєкт стартував 21 жовтня.

У Market by mono наразі представлено три категорії товарів: комп'ютерна техніка, смартелектроніка та гаджети.