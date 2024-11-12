Неожиданный ход

Monobank инвестировал в новое направление бизнеса. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на соучредителя банка Олега Гороховского.

Интересно В Украине улучшился инвестиционный климат: почему бизнес скептически смотрит на будущее

Этот день настал! Монобанк сделал свой собственный корм для кошек,

– написал он.

Сейчас есть два вкуса – рыба и мясо. Цена за пачку составляет 14 гривен, гривну с пачки направят в фонд UAnimals. Гороховский также пошутил, что в ходе испытаний этот корм попробовал его собака и был вполне доволен. Сейчас кошачий корм от Monobank доступен в сети "Аврора".

Последние обновления

Напомним, недавно Monobank запустил свой собственный маркетплейс. Проект стартовал 21 октября.

В Market by mono пока представлены три категории товаров: компьютерная техника, смартелектроника и гаджеты.