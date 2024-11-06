Рост показателей

В 2024 году инвестиционной привлекательности Украины вырос на 2,49 балла из 5. В прошлом году показатель был на уровне 2,44, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ЕБА.

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В прошлом году 84% руководителей бизнеса считали инвестиционный климат в Украине неблагоприятным. Теперь этот показатель равен 79%.

Крайне неблагоприятной средой для инвестиций Украину считает 20% опрошенных. В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, этот показатель был на уровне 53%.

Что бизнес думает о будущем

Сейчас 70% опрошенных компаний будут продолжать инвестиции несмотря на войну. Зато только 17% убеждены, что новым инвесторам будет целесообразно вкладываться в войну.

49% СЕО считают, что в дальнейшем инвестиционный климат Украины будет ухудшаться, 33% не ждут изменений, и только 18% надеются на улучшение.

Главным фактором негативного влияния на инвестклимат остается война, также среди "лидеров" коррупция, судебная система, теневая экономика, а также ожидание атак на энергосистему.