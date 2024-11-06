Какие города лучшие для бизнеса

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк отметила, что Харьков в экономическом плане даже опережает Киев. об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "РБК-Украина".

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Она отметила, что несмотря на ежедневные обстрелы и близость к фронту, 70% опрошенных украинцев считают Харьков наиболее адаптированным к военным условиям.

Также назвали другие города:

На втором месте – Винница, которую выбрали 64% опрошенных;

на третьем – Луцк и Киев, которые выбрали 65% опрошенных.

Четвертым по уровню адаптированности опрошенные назвали Чернигов – 64%.

Елена Шуляк отметила, что близость или удаленность городов от фронта, как и риск обстрелов, не всегда определяют уровень экономической активности.

Елена Шуляк Председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Харьков и Чернигов – города, которые подвергаются сокрушительным атакам. Но экономику этих городов считают приспособленной. Зато отдаленные от фронта Черновцы и Ужгород – в топе городов, с наименее приспособленной к войне экономикой. Так считают 53% и 54% опрошенных украинцев. Также неприспособлены по этому показателю Полтава и Кропивницкий – 45% и 49%.

По каким критериям выбирали города

По мнению Елены Шуляк, показательным критерием для украинцев является открытие бизнеса. Например, проще всего открыть бизнес в:

Ровно – 41%;

Ужгороде – 37%;

Хмельницком – 36%.

Сложнее всего:

в Николаеве – 23%;

в Запорожье – 25%;

в Полтаве – 25%.

Также она отметила, что Киев, Львов и Днепр не входят в перечень городов, где открытие бизнеса является простым и не сопровождается значительной бюрократией или коррупцией.

Интересно! Только 31% опрошенных считает, что открыть бизнес в Киеве легко, 29% – во Львове и 32% – в Днепре.