Які міста найкращі для бізнесу

Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк зазначила, що Харків в економічному плані навіть випереджає Київ. про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "РБК-Україна".

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Вона зазначила, що попри щоденні обстріли та близькість до фронту, 70% опитаних українців вважають Харків найбільш адаптованим до воєнних умов.

Також назвали інші міста:

На другому місці – Вінниця, яку обрали 64% опитаних;

на третьому – Луцьк і Київ, які вибрали 65% опитаних.

Четвертим за рівнем адаптованості опитані назвали Чернігів – 64%.

Олена Шуляк зазначила, що близькість чи віддаленість міст від фронту, як і ризик обстрілів, не завжди визначають рівень економічної активності.

Олена Шуляк Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Харків і Чернігів – міста, які зазнають нищівних атак. Але економіку цих міст вважають пристосованою. Натомість віддалені від фронту Чернівці й Ужгород – у топі міст, з найменш пристосованою до війни економікою. Так вважають 53% і 54% опитаних українців. Також непристосовані за цим показником Полтава і Кропивницький – 45% і 49%.

За якими критеріями обирали міста

На думку Олени Шуляк, показовим критерієм для українців є відкриття бізнесу. Наприклад, найпростіше відкрити бізнес у:

Рівному – 41%;

Ужгороді – 37%;

Хмельницькому – 36%.

Найскладніше:

у Миколаєві – 23%;

у Запоріжжі – 25%;

у Полтаві – 25%.

Також вона зазначила, що Київ, Львів і Дніпро не входять до переліку міст, де відкриття бізнесу є простим і не супроводжується значною бюрократією чи корупцією.

Цікаво! Лише 31% опитаних вважає, що відкрити бізнес у Києві легко, 29% – у Львові і 32% – у Дніпрі.