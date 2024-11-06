Як перемога Трампа може вплинути на курс євро

Економіст Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу зазначив, що політика Трампа може сильно вплинути на курс євро. Так станеться через обіцяне обмеження експорту товарів з Азії і Європи у США.

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Трамп планує розвивати внутрішнє американське виробництво. Зокрема, через введення нових митних обмежень для іноземних товарів. Такі дії Трампа, за словами Шевчишина, можуть стати вагомим викликом для європейської економіки.

Нагадаємо! Трамп може наполягти на тому, що на НАТО виділятиметься 2% ВВП країни.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Європа, з іншої сторони, це головний економічний партнер України. Відтак курс євро буде впливати й на нас. Якщо євро буде падати проти долара, відповідно і гривня буде знижуватися для того, щоб підтримувати конкурентну здатність наших товарів на європейському ринку.

Шевчишин також наполягає на тому, що політика Трампа може стати причиною загального зростання світової інфляції. А це, своєю чергою, створюватиме додатковий тиск всередині України.

Зверніть увагу! Видання Reuters публікувало прогноз, відповідно до якого долар може зрости, а от євро впасти в середньому на 10%.

Чи варто купувати євро зараз

Частина українців зберігає свої відкладення у валюті. Зокрема і у євро. Економіст Данило Монін розповів 24 Каналу, що цей метод для створення заощаджень не є надійним.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Якщо євро потрібні для оплати або поїздки до Європи – то купувати. А для заощаджень обирати євро я не рекомендую.

Монін наголошує, що, на його думку, американська економіка перспективніша за європейську. Відповідно, варто звернути увагу саме на долар.

Який курс євро буде у листопаді

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу наголосив, що вирішальним для курсу валют у листопаді, буде обсяг макрофінансової допомоги, що має отримати Україна у цей період.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Настане час надолужити, аби не виникло додаткових складнощів з покриттям видатків бюджету.

На думку Лєсового коридор коливань євро протягом листопада буде такий: