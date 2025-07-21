Зеленський розповів, що змінить мораторій на перевірки бізнесу

Під час засідання оновленої Ради з національної безпеки та оборони в Україні заборону на перевірки бізнесів та втручання державних органів у їхню роботу. Президент Володимир Зеленський пояснив кого не стосуватиметься це рішення та що воно означає.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Як Зеленський коментує запровадження мораторію на перевірки бізнесу?

Президент України розповів, що під мораторій не потраплять лише дуже ризиковані галузі, як, наприклад, продаж і виробництво алкогольних і тютюнових виробів, аби в них не було нових "сірих" схем.

Держава розробила перелік законодавчих змін і важливих заходів, щоб мораторій дійсно міг позитивно змінити умови для бізнесу. Водночас це рішення допоможе вести реальний контроль діяльності кожного елемента державних структур.

За словами Зеленського, систему забезпечення чистоти в роботі правоохоронців з економікою запропонував Генеральний прокурор Руслан Кравченко. За її допомогою планується прибрати будь-які можливості для корупційних проявів.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та наші урядовці мають гарантувати виконання також програм підтримки українського виробництва, українських робочих місць, інвестицій в нашу державу – це все дає нам змогу забезпечувати армію та стійкість нашої країни,

– сказав український лідер.

Володимир Зеленський зазначив, що український бізнес – це те, що забезпечує нормальне життя для людей і дає можливість працювати за будь-яких умов. Мораторій зробить ведення бізнесу більш передбачуваним.

Нагадаємо, нинішнє засідання РНБО пройшло під головуванням Володимира Зеленського та було присвячене економічній безпеці України. Відповідальні служби отримали завдання сприяти зростанню економіки країни та спрямувати більше внутрішніх сил в Україні на її розвиток.