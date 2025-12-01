Ціни на популярні мотоцикли зростуть через тарифи Трампа

Компанія Kawasaki буде змушена підвищити ціни на свої мотоцикли, якщо хоче компенсувати вплив американських тарифів. Мита також можуть вплинути на кількість працівників та виробництво.

Як зростуть ціни на мотоцикли Kawasaki?

Kawasaki Heavy Industries Ltd. збирається підняти ціни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Захмарні ціни: як відключення світла впливають на тарифи таксі

Мотоцикли компанії залежать від двигунів та інших компонентів, що постачаються з Японії. Це робить їх об'єктом імпортних мит Трампа.

Перекладання вартості тарифів на клієнтів означатиме зростання цін приблизно на 17%. Хоча це зменшить продажі, підвищення цін здебільшого стосуватиметься більш дорогих моделей.

Головний виконавчий директор Йошінорі Канехана також розповів, що тарифи також можуть вплинути на плани компанії найняти близько 4 000 працівників у Небрасці, США.

Цікаво! Kawasaki Heavy – японська корпорація зі штаб-квартирами в містах Кобе й Токіо, створена в 1896 році. На початках компанія займалася суднобудуванням, але на даний час основна продукція – це мотоцикли й мотовсюдиходи. Зараз її бізнес охоплює також галухі від двигунів військово-морських фрегатів до вагонів метро.

Що відомо про тарифи Трампа та їхні наслідки?