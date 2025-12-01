Цены на популярные мотоциклы вырастут из-за тарифов Трампа
- Kawasaki планирует повысить цены на мотоциклы на 17% из-за импортных пошлин Трампа.
- Тарифы могут повлиять на планы компании нанять около 4 000 работников в Небраске, США.
Компания Kawasaki будет вынуждена повысить цены на свои мотоциклы, если хочет компенсировать влияние американских тарифов. Пошлины также могут повлиять на количество работников и производство.
Как вырастут цены на мотоциклы Kawasaki?
Kawasaki Heavy Industries Ltd. собирается поднять цены, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Заоблачные цены: как отключение света влияют на тарифы такси
Мотоциклы компании зависят от двигателей и других компонентов, поставляемых из Японии. Это делает их объектом импортных пошлин Трампа.
Перекладывание стоимости тарифов на клиентов будет означать рост цен примерно на 17%. Хотя это уменьшит продажи, повышение цен в основном будет касаться более дорогих моделей.
Главный исполнительный директор Йошинори Канехана также рассказал, что тарифы также могут повлиять на планы компании нанять около 4 000 работников в Небраске, США.
Интересно! Kawasaki Heavy – японская корпорация со штаб-квартирами в городах Кобе и Токио, создана в 1896 году. В начале компания занималась судостроением, но в настоящее время основная продукция – это мотоциклы и мотовездеходы. Сейчас ее бизнес охватывает также отрасли от двигателей военно-морских фрегатов до вагонов метро.
Что известно о тарифах Трампа и их последствиях?
Президент Трамп продолжает использовать тарифы как основной экономический инструмент, несмотря на призывы малого бизнеса США о снижении импортных пошлин. Малые импортеры испытывают финансовое давление из-за тарифов Трампа, угрожающих их доходам, а некоторые компании теряют до 50% продаж.
Индийское правительство выделило около 5,1 миллиарда долларов на поддержку экспортеров, чтобы компенсировать влияние американских тарифов. США ввели дополнительные 25% пошлины на индийские товары, что подняло общую ставку тарифов до 50% на разнообразные товары, включая одежду и ювелирные изделия.
Высокие тарифы США, введенные президентом Трампом, негативно влияют на промышленность в Европе, особенно в Германии и Франции, где наблюдается спад заказов и сокращение работников.