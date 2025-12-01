Укр Рус
1 декабря, 12:39
Цены на популярные мотоциклы вырастут из-за тарифов Трампа

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Kawasaki планирует повысить цены на мотоциклы на 17% из-за импортных пошлин Трампа.
  • Тарифы могут повлиять на планы компании нанять около 4 000 работников в Небраске, США.

Компания Kawasaki будет вынуждена повысить цены на свои мотоциклы, если хочет компенсировать влияние американских тарифов. Пошлины также могут повлиять на количество работников и производство.

Как вырастут цены на мотоциклы Kawasaki?

Kawasaki Heavy Industries Ltd. собирается поднять цены, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Мотоциклы компании зависят от двигателей и других компонентов, поставляемых из Японии. Это делает их объектом импортных пошлин Трампа.

Перекладывание стоимости тарифов на клиентов будет означать рост цен примерно на 17%. Хотя это уменьшит продажи, повышение цен в основном будет касаться более дорогих моделей.

Главный исполнительный директор Йошинори Канехана также рассказал, что тарифы также могут повлиять на планы компании нанять около 4 000 работников в Небраске, США.

Интересно! Kawasaki Heavy – японская корпорация со штаб-квартирами в городах Кобе и Токио, создана в 1896 году. В начале компания занималась судостроением, но в настоящее время основная продукция – это мотоциклы и мотовездеходы. Сейчас ее бизнес охватывает также отрасли от двигателей военно-морских фрегатов до вагонов метро.

Что известно о тарифах Трампа и их последствиях?

  • Президент Трамп продолжает использовать тарифы как основной экономический инструмент, несмотря на призывы малого бизнеса США о снижении импортных пошлин. Малые импортеры испытывают финансовое давление из-за тарифов Трампа, угрожающих их доходам, а некоторые компании теряют до 50% продаж.

  • Индийское правительство выделило около 5,1 миллиарда долларов на поддержку экспортеров, чтобы компенсировать влияние американских тарифов. США ввели дополнительные 25% пошлины на индийские товары, что подняло общую ставку тарифов до 50% на разнообразные товары, включая одежду и ювелирные изделия.

  • Высокие тарифы США, введенные президентом Трампом, негативно влияют на промышленность в Европе, особенно в Германии и Франции, где наблюдается спад заказов и сокращение работников.