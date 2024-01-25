Податкова цього не пробачить: яка дурна помилка може коштувати ФОПам шалених штрафів

Усі доходи, отримані за підприємницьку діяльність, потрібно фіксувати належним чином. В іншому випадку доведеться сплатити чималу суму покарання.

Поширена помилка з великою ціною

Як розповів у коментарі 24 Каналу податковий консультант Михайло Смокович, одна з поширених помилок ФОПів – отримувати гроші за підприємницьку діяльність на особисту картку фізичної особи. Згодом це може коштувати не лише зайвих нервів, а й серйозних коштів.

Цікаво Всі знову підуть у тінь: які податкові зміни чекатимуть бізнес у 2024 році

Михайло Смокович Бухгалтер, експерт з ведення ФОПів Часто українські підприємці, які продають товари або надають послуги, для розрахунку надають дані своєї особистої картки фізичної особи. Цим також "грішать" ФОПи-фрілансери, які працюють на закордон та отримують кошти на рахунки Payoneer чи інших сервісів, а потім виводять гроші на особисту картку. Такий підхід створить багато проблем, навіть якщо ви задекларуєте отримані гроші як дохід.

Для отримання платежів підприємці можуть поставити POS-термінали, під'єднати інтернет-еквайринг або створити QR-код. Тобто існує достатньо опцій, які дозволяють не надавати номер карти фізичної особи.

Варто пам'ятати головне правило – ФОП повинен отримувати усі гроші за свою діяльність на рахунок ФОПа, і лише так. Адже коли прийде податкова, то обов'язково зверне увагу, що навіть задекларованих коштів, які підприємець отримав за свою діяльність, немає у виписці по ФОПу.

Податкова тоді розцінює отримання цих грошей як готівковий розрахунок без використання РРО, а отже, треба нарахувати штраф у розмірі 150% від цієї суми. Крім того, цей дохід, який прийшов на особисту карту, розцінять як дохід фізичної особи і нарахують на нього 18% ПДФО та 1,5% військового збору,

– розповів Михайло Смокович.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

В перспективі усі ці рішення податкової можна буде оскаржити у суді і є шанс, що феміда стане на бік підприємця. Проте це знову ж таки потягне за собою додаткові витрати та стрес, тому краще уникати цієї проблеми та для отримання доходу користуватися виключно рахунком ФОПа.

Не варто далі відтягувати подання декларацій

Також ФОПам нагадують за потребу подати податкову декларацію за 2023 рік. Час ще є, однак затягувати з цим процесом точно не слід.

Навіщо додавати собі головного болю та потім робити все в авральному режимі? Інколи система може бути перенавантажена, тож доведеться вставати вночі, і чим ближчий дедлайн, тим більше клопотів може виникнути,

– зазначає Смокович.

ФОПи 3 групи на спрощеній системі повинні подати річні декларації до 9 лютого 2024 року. ФОПи 1 та 2 груп мають трішки більше часу – до 29 лютого.