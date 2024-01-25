Налоговая этого не простит: какая глупая ошибка может стоить ФЛП безумных штрафов

Все доходы, полученные за предпринимательскую деятельность, нужно фиксировать должным образом. В противном случае придется уплатить немалую сумму наказания.

Распространенная ошибка с большой ценой

Как рассказал в комментарии 24 Каналу налоговый консультант Михаил Смокович, одна из распространенных ошибок ФЛП – получать деньги за предпринимательскую деятельность на личную карточку физического лица. Впоследствии это может стоить не только лишних нервов, но и серьезных средств.

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Михаил Смокович Бухгалтер, эксперт по ведению ФЛП Часто украинские предприниматели, которые продают товары или предоставляют услуги, для расчета предоставляют данные своей личной карточки физического лица. Этим также "грешат" ФЛП-фрилансеры, которые работают на заграницу и получают средства на счета Payoneer или других сервисов, а затем выводят деньги на личную карточку. Такой подход создаст много проблем, даже если вы задекларируете полученные деньги как доход.

Для получения платежей предприниматели могут поставить POS-терминалы, подключить интернет-эквайринг или создать QR-код. То есть существует достаточно опций, которые позволяют не предоставлять номер карты физического лица.

Стоит помнить главное правило – ФЛП должен получать все деньги за свою деятельность на счет ФЛП, и только так. Ведь когда придет налоговая, то обязательно обратит внимание, что даже задекларированных средств, которые предприниматель получил за свою деятельность, нет в выписке по ФЛП.

Налоговая тогда расценивает получение этих денег как наличный расчет без использования РРО, а значит, надо начислить штраф в размере 150% от этой суммы. Кроме того, этот доход, который пришел на личную карту, расценят как доход физического лица и начислят на него 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора,

– рассказал Михаил Смокович.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

В перспективе все эти решения налоговой можно будет обжаловать в суде и есть шанс, что фемида станет на сторону предпринимателя. Однако это опять же повлечет за собой дополнительные расходы и стресс, поэтому лучше избегать этой проблемы и для получения дохода пользоваться исключительно счетом ФЛП.

Не стоит дальше оттягивать представление деклараций

Также ФЛП напоминают о необходимости подать налоговую декларацию за 2023 год. Время еще есть, однако затягивать с этим процессом точно не следует.

Зачем добавлять себе головной боли и потом делать все в авральном режиме? Иногда система может быть перегружена, поэтому придется вставать ночью, и чем ближе дедлайн, тем больше хлопот может возникнуть,

– отмечает Смокович.

ФЛП 3 группы на упрощенной системе должны подать годовые декларации до 9 февраля 2024 года. ФЛП 1 и 2 групп имеют немного больше времени – до 29 февраля.