На які зміни варто чекати

Податковий експерт та co-founder консалтингової компанії "Бюро" Вікторія Домарева у розмові з 24 Каналом, розповіла, що до очікуваних змін належатиме збільшення ставки мінімальної зарплати, яка спричинить збільшення інших податків.

Читайте також АМКУ виписав шалений штраф "Нафтогазу" – сума близька до 2 мільярдів гривень

Зокрема зросте ЄСВ для ФОПів, також збільшиться єдиний податок для І та ІІ групи підприємців та ліміти для них. Натомість неочікувані зміни заплановані Національною стратегією Міністерства доходів.

Вікторія Домарева Податковий експерт та co-founder консалтингової компанії "Бюро" Так, вони оголосили, що до 2027 року єдиний податок, тобто спрощена система оподаткування для всіх суб'єктів господарювання – буде відмінена. Ті підприємці, які зараз на ньому, до 2027 року мають можливість переформатуватись. Якщо зараз найбільша ставка становить 5% для ІІІ групи, то згідно з новою Нацстратегією її обіцяють поступово збільшувати від 3% до 17%. Це хочуть зробити, аби підприємці переходили на загальну систему оподаткування. У віддаленій перспективі обіцяють зовсім його відмінити.

Які виклики постануть перед ФОПами

Нині податок на прибуток становить 18% й сплачується від різниці між доходом та витратами. Якщо підприємцям доведеться сплачувати податок з обороту до 17%, то для них вигідніше стати платником податку на прибуток. Проте ставши платником такого податку, треба платити ПДВ, тобто витрати зростуть на 20%.

За цими змінами може бути скасована податкова система "ДІЯ.City" для ІТ-працівників. Наразі в цій системі багато переваг, таких як зарплата від мінімальної ЄСВ, ставка 5%, як єдиний податок. А якщо її відмінять, то принаймні один бізнес-напрямок вже зазнає проблем,

– сказала вона.

Домарева завадила, що додатково планується відновити прогресивну шкалу ПДФО, яка нині відрізняється від видів доходів. Її хочуть зробити прогресивною, тобто залежною від розміру доходів. Наприклад для високих сум існуватиме одна чи дві ставки. Це може ввести в тінь заробітні плати.

Для чого такі зміни

В уряді пояснили, що єдиний податок сплачує лише 10% усіх ФОПів, тоді як 90% це ланки великого бізнесу. Тож ці зміни є способом боротьби з кримінальними схемами великого бізнесу, хоча фактично наносять більше шкоди для малих підприємств.

До прикладу, для інтернет-магазинів нинішня система оподаткування зручна й доступна. В них немає податкового навантаження, їм зручно в наявних лімітах, вони сплачують певний відсоток від обороту і працюють прозоро. А якщо доведеться сплачувати 17%, всі швидко знову перейдуть в тінь,

– прокоментувала податкова експертка.

Проте нині фіксованих змін ще немає, адже вводитимуть їх поступово до 2027 року.

Доведеться адаптуватися

Після відповідних змін, деяким підприємцям доведеться переглянути свою бізнес-модель. Наприклад при оформлені ТОВ чи ФОП особа має планувати свій прибуток та заздалегідь закладати в витратну частину вірогідність збільшення податків.

Є ймовірність, що влада зараз аналізує реакцію суспільства. Зокрема, як підприємці почнуть виходити з єдиного податку та чи будуть закриватися.

На мою думку, запропоновані зміни – це не боротьба зі схемами. Будь-який бізнес, який використовує їх, адаптується та вигадає нові. Але ФОПи страждають найбільше: якщо говорити про реальний малий та мікробізнес, то він закриється. Певний час люди адаптувалися до того, що треба відкрити ФОП, сплачувати податки, а не просто приймати платежі на власну картку, а тут приймуть ось такі нові закони. Ця ланка бізнесу знову піде в тінь. Будуть приймати платежі на картку або взагалі працювати з готівкою,

– пояснила Вікторія Домарева.

Поради для підприємців

Поки що єдине ухвалене рішення, це повернення документальних податкових перевірок бізнесу, тому сильно хвилюватися не варто. Цього року підприємці мають для себе дізнатися, чи підпадають вони під такі перевірки.

Що стосується ФОПів, то вони продовжують працювати так, як працювали раніше. Їх, поки, ніхто не чіпає. В разі будь-яких змін, вони будуть анонсовані. Тоді вже і варто буде переглядати свою бізнес-модель, щоб розуміти, як далі працювати. Можливо, піднімати націнку. Хтось взагалі може вирішити закритися, тому що порахує, що дорожче у нього ніхто не купить,

– підсумувала співрозмовниця.

Враховуючи анонсовані зміни та перевірки, поради такі: