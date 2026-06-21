Зупинила охорона та просить чек: чи зобов'язані ви показувати його в супермаркеті

У магазинах та супермаркетах українці можуть стикатися з ситуацією, коли їх просять на виході показати чек про покупку. Які юридичні підстави для такого прохання й чи мають покупці виконувати його – читайте далі.

Чи зобов'язані покупці показувати чек охоронцю?

Юристи компанії Mudri.partners у коментарі 24 Каналу розповіли, що загальних юридичних підстав примушувати покупця показувати чек на виході з магазину немає. Якщо така практика існує, то це виключно внутрішні процедури бізнесів.

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Згідно з українським законодавством, у роздрібній торгівлі товар переходить у власність покупця після оплати та отримання. Чек є документом, який підтверджує факт розрахункової операції.

Перевірка чека охоронцем на виході з магазину може відбуватися тільки за згодою покупця. Юристи наводять таке обґрунтування для цього:

співробітники охорони не є правоохоронцями;

вони є працівниками суб'єкта господарювання й не наділені повноваженнями державних органів;

тому огляд речей фізичних осіб можливий лише за їхньою згодою.

Перевірка чеків на виході є внутрішньою процедурою торговельної мережі, яка використовується для контролю можливих помилок або втрат, однак не створює для покупця юридичного обов'язку пред'являти чек,

– зазначають юристи Mudri.partners.

Водночас охорона може затримати людину тільки у випадках, передбачених законом, зокрема, для негайної передачі її поліції у разі виявлення правопорушення.

Коли охоронці можуть викликати поліцію

Як повідомляє Держпродспоживслужба, охоронці можуть стежити за товаром та діями покупців у торговельній залі, зокрема за допомогою камер спостереження. Викликати поліцію вони можуть у таких випадках:

спрацювала противикрадальна рамка на виході з супермаркету;

камери стеження зафіксували, що покупець щось вкрав;

покупці помітили крадія й повідомили про це охоронця.

Однак охоронці не можуть обшукувати речі покупців без їхньої згоди та залучення поліції. Споживачі також можуть звернутися до правоохоронців, якщо їх не випускають із магазину.

Чи можуть покупці відмовитися від касового чека

На касі супермаркетів покупців часто питають, чи потрібен чек. Клієнти можуть не брати паперового чека, однак незалежно від відповіді, продавці мають реєструвати продажі в системі.

Законодавство вимагає, щоб в Україні продавець проводив розрахункові операції через касову систему, а також видавав розрахунковий документ на повну суму покупки. Якщо цього не робити, податкова може штрафувати за порушення.

Для покупців касовий чек важливий, адже завдяки його наявності споживачі можуть захищати свої права.