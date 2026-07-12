ФОП попередили про нові правила: у якому випадку вже не можна працювати без РРО

ФОПи на спрощеній системі оподаткування не завжди можуть проводити розрахунки без реєстратора розрахункових операцій. Одна з категорій підприємців втратила це право.

Хто більше не може працювати без РРО

Особливо це стосується тих, хто торгує алкогольними напоями у селах та селищах, та хочуть працювати без касового апарата, пишуть в ДПС.

Податківці пояснили, що фізичні особи-підприємці, які перебувають на другій, третій або четвертій групі єдиного податку, втрачають право працювати без РРО або програмного РРО, якщо продають:

пиво;

сидр;

перрі без додавання спирту;

столові вина.

Навіть якщо торгівля здійснюється у селі чи селищі, для продажу таких товарів потрібно використовувати РРО.

Усе через те, що пиво, алкогольні напої, спирт, сидр, перрі та вина належать до підакцизної продукції. Для цих товарів законодавством встановлено ставки акцизного податку.

Водночас чинні правила дозволяють підприємцям на спрощеній системі проводити розрахунки без РРО із використанням розрахункових книжок (РК) та книг обліку розрахункових операцій (КОРО) лише під час продажу товарів, які не є підакцизними.

Які ще нові правила запроваджують для ФОП

З серпня кожен косметичний товар, який вводиться в обіг, повинен пройти процедуру нотифікації (реєстрації). Фактично косметика приєднається до переліку товарів, які перебувають під особливим контролем.

Контролювати виконання нових правил буде Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками. За порушення ФОП може отримати штраф від 17 до 340 тисяч гривень.