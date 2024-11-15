Як отримувати гроші за відео в TikTok

Кріейтори, які створюють відео в TikTok, можуть підключити собі монетизацію. Таким чином вони отримуватимуть кошти за перегляди.

Як можна заробляти через TikTok

Монетизувати можна не тільки перегляди на відео, а і прямі ефіри та музику, повідомляє 24 Канал з посиланням на OMG agency.

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Зауважте! Зараз за 1 тисячу переглядів TikTok платить орієнтовно від 0,02 до 0,04 доларів. Ця сума залежить від багатьох факторів, зокрема, від країни, де живе автор контенту.

Очевидно, що ця сума невелика. Збільшити надходження від TikTok можна завдяки проведенню ефірів. Прямі трансляції монетизуються так:

через рекламні інтеграції;

завдяки продажу товарів в прямому ефірі;

через подарунки, які надсилають глядачі.

Зверніть увагу! Прямі ефіри в TikTok можна проводити лише після того, як автор набере щонайменше 1 тисячу підписників.

За що ще можна отримати гроші від TikTok: