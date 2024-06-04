Іноземці зможуть керувати арештованими активами: зміни до законодавства вже готують

Україна арештувала чимало активів росіян та колаборантів. Аби підвищити конкуренцію та ефективність їхнім управлінням, дозволити участь у конкурсах планують іноземним компаніям.

Арештовані активи зможуть передавати іноземцям

Агентство з розшуку та менеджменту активів пропонує змінити законодавство, щоб дозволити іноземним компаніям брати участь у конкурсах щодо управлінням арештованим майном. Відповідну заяву очільниця АРМА Олена Дума зробила на зустрічі з членами USUBC, Американсько-Української Ділової Ради.

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Ерік Люман, який очолює напрямок глобального розвитку бізнесу та спеціальних проєктів Amsted Rail Company, підкреслив, що американські компанії зацікавлені у такій можливості. Але для цього повинна бути умова: такі компанії повинні мати представництво в Україні.

Ми ініціюємо зміни до законодавства аби дати можливість іноземним компаніям подавати заявки на участь в наших прозорих Конкурсах на обрання управителя арештованим майном,

– запевнила Олена Дума.

Також вона зауважила, що через недосконалий закон АРМА не може ефективно керувати арештованим майном. Річ у тому, що зараз для цього потрібен дозвіл власника, який з очевидних причин отримати майже неможливо.

США та партнери активно підтримують Україну

Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати Америки підтримають український бюджет на понад 7 мільярдів доларів. Партнери не оминуть увагою і бізнес: ЄБРР виділить близько 100 мільйонів євро на гранти для українських підприємців.