Арестованные активы смогут передавать иностранцам
Агентство по розыску и менеджменту активов предлагает изменить законодательство, чтобы позволить иностранным компаниям участвовать в конкурсах по управлению арестованным имуществом. Соответствующее заявление руководительница АРМА Елена Дума сделала на встрече с членами USUBC, Американско-Украинского Делового Совета.
Читайте также Последовательность – ключ к успеху: популярные методологии принятия решений
Эрик Люман, возглавляющий направление глобального развития бизнеса и специальных проектов Amsted Rail Company, подчеркнул, что американские компании заинтересованы в такой возможности. Но для этого должно быть условие: такие компании должны иметь представительство в Украине.
Мы инициируем изменения в законодательство, чтобы дать возможность иностранным компаниям подавать заявки на участие в наших прозрачных конкурсах на избрание управляющего арестованным имуществом,
– заверила Елена Дума.
Также она отметила, что из-за несовершенного закона АРМА не может эффективно управлять арестованным имуществом. Дело в том, что сейчас для этого нужно разрешение владельца, которое по очевидным причинам получить почти невозможно.
США и партнеры активно поддерживают Украину
Недавно стало известно, что Соединенные Штаты Америки поддержат украинский бюджет на более чем 7 миллиардов долларов. Партнеры не обойдут вниманием и бизнес: ЕБРР выделит около 100 миллионов евро на гранты для украинских предпринимателей.