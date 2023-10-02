Microsoft більше не продовжує ліцензії російським компаніям: якими продуктами вони користуються

Санкційний та корпоративний тиск на Росію продовжується. Microsoft повідомив, що тепер росіянам точно доведеться шукати інші продукти.

Microsoft більше не працює з росіянами

Корпорація Білла Гейтса Microsoft перестала продовжувати ліцензії на свої продукти для російських компаній. Російські видання скаржаться, що рішення гіганта почало діяти з 30 вересня.

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Ще в серпні росіянам почали приходити листи від Microsoft Online Services про те, що компанія не зможе приймати платежі від російських корпоративних клієнтів. Відтак, російські компанії не зможуть відновити підписки на Microsoft 365 та інші продукти американської корпорації.

Ми дотримуємося санкційного режиму щодо Росії. Також хочемо нагадати, що продаж усіх продуктів та послуг Microsoft на території Росії припинені,

– прокоментували у компанії.

Разом з тим в російському офісі Microsoft на запитання, чи може компанія переглянути своє рішення, відповіли мовчанням.

Як заявив міністр цифрового розвитку Росії Максут Шадаєв, вони розуміли, що до цього йде. Мовляв, за 1,5 року російські компанії могли знайти аналоги продуктам Microsoft. Також росіяни створили кілька операційних систем на базі ОС Linux, але чи набули вони широко вжитку не повідомляється.

Нагадаємо, США подали в суд на Amazon. Майже 2 десятки штатів звинувачують компанію Безоса у монополії.