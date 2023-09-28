Позов на Amazon через монополізацію

Федеральна торгова комісія США (FTC) звернулася до суду та подала позов на компанію Федеральна торгова комісія США (FTC). Причина – монополізації ринку електронної комерції.

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FTC звернулася до федерального суду Сієтла. Також до Феміди з приводу монопольної позиції технологічного гіганта виступили ще 17 штатів.

Позиція регулятора полягає у тому, що Amazon був залучений до дій, які були спрямовані проти його конкурентів в онлайн-торгівлі. Ритейлер фактично примушував продавців користуватися саме його логістичними та іншими послугами. Якщо ж продавці виставляли свої товари на інших майданчиках за нижчою ціною, Amazon взагалі вдавався до каральних заходів.

Amazon — монополіст, і він експлуатує свої монополії таким чином, що покупці та продавці платять більше за гірше обслуговування,

– заявили в FTC.

Важливо! Як встановив регулятор, продавці на Amazon платять компанії один долар з кожних двох зароблених.

Для глави Федеральної торгової комісії Ліни Хан справа проти Amazon буде вирішальною у кар'єрі. Це також перший гучний сигнал того, що адміністрація Джо Байдена хоче похитнути владу великих корпорацій.