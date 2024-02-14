Компанії, які в переліку "спонсорів війни", не зможуть постачати продукти ЗСУ

НАЗК продовжує поповнювати список компаній, які допомагають Росії у війні проти України. Також проти них запровадять ряд обмежень.

Нові обмеження до спонсорів війни

Нацагентство з питань запобігання корупції веде облік міжнародних компаній, які активно працюють з росіянами та допомагають їм обходити санкції, у такий спосіб підтримуючи вторгнення в Україну. Такі бізнеси потрапляють до переліку міжнародних спонсорів війни.

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Тепер в НАЗК повідомили, що ці компанії не зможуть постачати продукти для ЗСУ. Державний оператор тилу тепер дуже ретельно обирає постачальників та зважує багато факторів.

Компанії перевіряються не лише на санкції РНБО, а на обмеження партнерів України, наприклад, США, ЄС, Канади та Великої Британії.

Санкції стосуються як безпосередньо потенційного постачальника, так і товару, який пропонує постачальник,

– повідомив Дмитро Бігунець, директор з управління ризиками та комплаєнс Державного оператора тилу.

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Також у торгах заборонено брати участь компаніям, які:

будь-яким чином пов'язані з Росією або Білоруссю;

мають судимість;

мають борги;

є банкрутом;

мають порушення зобов'язань з постачання перед Міноборони у 2022 – 23 роках.

Тендерні процедури тривають, список компаній, які беруть участь у торгах, наразі не розголошується. Також ще є можливість подати тендерні пропозиції.

Нагадаємо, в перелік міжнародних спонсорів війни вже потрапили Auchan, Metro, Bonduelle, Mars Inc., Mondelez International, Nestle, Pepsico і Viciunai Group.