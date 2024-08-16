Звільнення пенсіонерів: чи може роботодавець звільнити пенсіонера з власної ініціативи

В Україні пенсіонери, які продовжують працювати, мають певні гарантії у трудових відносинах. Проте, питання про можливість їх звільнення залишається актуальним.

Чи має право роботодавець звільнити пенсіонера

Законодавство дозволяє роботодавцям звільняти пенсіонерів на загальних підставах, які діють для всіх працівників. Однак, у випадку з пенсіонерами існують певні нюанси: досягнення пенсійного віку не є підставою для звільнення працівника за ініціативою роботодавця.

Читайте також: Хто отримає зарплату понад 100 мільйонів доларів за дистанційну роботу в Starbucks

Відповідно до чинного законодавства, працівники, які досягли пенсійного віку, мають право продовжувати працювати та отримувати як заробітну плату, так і пенсію.

Пенсіонери зобовʼязані повідомляти ПФУ про своє працевлаштування або звільнення протягом 10 днів.

Таким чином, працівника-пенсіонера можна звільнити тільки на підставі, зазначених у статтях 40 та 41 Кодексу законів про працю, які містять вичерпний перелік причин для звільнення з ініціативи роботодавця.

Звільнення може відбутися з таких причин, як скорочення чисельності або штату працівників, невиконання трудових обов'язків, або через порушення трудової дисципліни.