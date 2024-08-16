Имеет ли право работодатель уволить пенсионера
Законодательство позволяет работодателям увольнять пенсионеров на общих основаниях, которые действуют для всех работников. Однако, в случае с пенсионерами существуют определенные нюансы: достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения работника по инициативе работодателя.
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Согласно действующему законодательству, работники, достигшие пенсионного возраста, имеют право продолжать работать и получать как заработную плату, так и пенсию.
Таким образом, работника-пенсионера можно уволить только на основании, указанных в статьях 40 и 41 Кодекса законов о труде, которые содержат исчерпывающий перечень причин для увольнения по инициативе работодателя.