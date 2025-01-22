Складе конкуренцію Маску: найпопулярніший YouTube-блогер хоче купити TikTok

Найпопулярніший і найбільш прибутковий YouTube-блогер Джиммі Дональдсон, відомий під псевдонімом MrBeast, має намір долучитися до боротьби за купівлю американського підрозділу соцмережі TikTok.

Зірка YouTube хоче купити TikTok

MrBeast може стати новим власником американського TikTok. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також Китай, мемкоїн і TikTok: як другий прихід Трампа до влади вже змінює світ крипти та технологій

MrBeast об'єднав зусилля з підприємцем Джессі Тінслі для спільної реалізації цього задуму. Ідея придбання TikTok виникла після заяви колишнього президента США Дональда Трампа, який висловив готовність підтримати угоду з американськими мільярдерами, такими як Ілон Маск або Ларрі Еллісон, для уникнення блокування додатка.

Трамп оцінив TikTok у 1 трильйон доларів і зазначив, що готовий сприяти укладенню угоди.

Амбіції MrBeast

Сам MrBeast публічно заявив про свої наміри у соцмережах, зазначивши: "Я куплю TikTok, щоб його не забанили". Крім того, у своєму профілі TikTok він залишив інтригуючий підпис: "Новий СЕО TikTok?".

Довідково. TikTok зіштовхнувся з ризиком блокування в США через побоювання щодо національної безпеки. У відповідь на це Дональд Трамп запропонував передати американський сегмент соцмережі у власність місцевих підприємців.