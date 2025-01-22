Зірка YouTube хоче купити TikTok

MrBeast може стати новим власником американського TikTok. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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MrBeast об'єднав зусилля з підприємцем Джессі Тінслі для спільної реалізації цього задуму. Ідея придбання TikTok виникла після заяви колишнього президента США Дональда Трампа, який висловив готовність підтримати угоду з американськими мільярдерами, такими як Ілон Маск або Ларрі Еллісон, для уникнення блокування додатка.

Трамп оцінив TikTok у 1 трильйон доларів і зазначив, що готовий сприяти укладенню угоди.

Амбіції MrBeast

Сам MrBeast публічно заявив про свої наміри у соцмережах, зазначивши: "Я куплю TikTok, щоб його не забанили". Крім того, у своєму профілі TikTok він залишив інтригуючий підпис: "Новий СЕО TikTok?".

Довідково. TikTok зіштовхнувся з ризиком блокування в США через побоювання щодо національної безпеки. У відповідь на це Дональд Трамп запропонував передати американський сегмент соцмережі у власність місцевих підприємців.