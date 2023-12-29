"Мультиплекс" погасив податкову заборгованість на 10 мільйонів гривень

Мережа кінотеатрів "Мультиплекс" не доплатила податків на мільйони гривень. Бізнес пішов на "мирову" та виплатив те, що заборгував державі.

Доплата податкової заборгованості

Бюро економічної безпеки майже рік розслідувало справу щодо можливого уникнення податків мережею кінотеатрів "Мультиплекс". Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, загальна сума збитків за двома провадженнями становить 10 мільйонів гривень.

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Спочатку детективи викрили несвоєчасно сплачений ЄСВ на суму 5 мільйонів гривень. Згодом відкрили кримінальне провадження проти компанії з цієї ж групи.

Компанії свою провину визнали та погодилися заплатити те, що недоотримав державний бюджет.

До суду скерували два клопотання про звільнення відповідальних осіб компанії від кримінальної відповідальності. До бюджету відшкодовано близько 10 мільйонів гривень,

– повідомили у БЕБ.

Мережа "Мультиплекс" налічує близько 30 кінотеатрів, 8 з яких постраждали внаслідок злочинних військових дій росіян. У 2021 році компанія зазнала збитків на 47 мільйонів гривень, але 2022 рік змогла закінчити із чистим прибутком в розмірі 8,6 мільйона.