Доплата налоговой задолженности

Бюро экономической безопасности почти год расследовало дело о возможном избегании налогов сетью кинотеатров "Мультиплекс". Как удалось выяснить правоохранителям, общая сумма ущерба по двум производствам составляет 10 миллионов гривен.

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Сначала детективы разоблачили несвоевременно уплаченный ЕСВ на сумму 5 миллионов гривен. Впоследствии было открыто уголовное производство против компании из этой же группы.

Компании свою вину признали и согласились заплатить за то, что недополучил государственный бюджет.

В суд направили два ходатайства об освобождении ответственных лиц компании от уголовной ответственности. В бюджет возмещено около 10 миллионов гривен,

– сообщили в БЭБ.

Сеть "Мультиплекс" насчитывает около 30 кинотеатров, 8 из которых пострадали в результате преступных военных действий россиян. В 2021 году компания понесла убытки на 47 миллионов гривен, но 2022 год смогла закончить с чистой прибылью в размере 8,6 миллиона.