МВФ почав вивчати правки українських депутатів щодо повернення податкових перевірок

Українські депутати внесли правки у важливий законопроєкт без погодження з МВФ. Це може коштувати Україні незарахування структурного маяка.

Як відомо, народні депутати з подачі представника Офісу Президента Ростислава Шурми внесли правки у законопроєкт №8401, прийняття якого вимагає МВФ. Щоправда, останні зміни в законодавство вносилися без погодження з Міжнародним валютним фондом.

До теми Депутати намагаються скасувати перевірки, яких вимагав МВФ: які ризики виникають перед бізнесом

Попри заперечення прем'єра та міністра фінансів депутати внесли в законопроєкт скасування податкових перевірок великих гравців ринку. За словами Ярослава Железняка, це може віддалити Україну від траншу МВФ та стати проблемою для бізнесу у майбутньому.

Реакція МВФ на зміну законопроєкту

За словами постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна, фонд вже займається вивченням остаточної редакції документа. Якщо виникнуть сумніви, що Україна виконала взяті на себе зобов'язання – про зарахування структурного маяка доведеться забути.

Ми вивчаємо остаточну версію закону на предмет встановлення його відповідності погодженій стратегії. Це і визначить, був виконаний цей структурний маяк чи ні,

– підкреслив представник МВФ.

Про своє рішення щодо внесених правок Міжнародний валютний фонд повинен повідомити згодом.

Нагадаємо, в Україні повернули довоєнне оподаткування, податкові перевірки та штрафи за торгівлю без касового апарата. Виконання цього кроку від нашої держави вимагав МВФ.