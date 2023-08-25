Как известно, народные депутаты с подачи представителя Офиса Президента Ростислава Шурмы внесли поправки в законопроект №8401, принятие которого требует МВФ. Правда, последние изменения в законодательство вносились без согласования с Международным валютным фондом.

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Несмотря на возражения премьера и министра финансов, депутаты внесли в законопроект отмену налоговых проверок крупных игроков рынка. По словам Ярослава Железняка, это может удалить Украину от транша МВФ и стать проблемой для бизнеса в будущем.

Реакция МВФ на изменение законопроекта

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна, фонд уже занимается изучением окончательной редакции документа. Если возникнут сомнения, что Украина выполнила взятые на себя обязательства – зачисление структурного маяка придется забыть.

Мы изучаем окончательную версию закона относительно установления его соответствия согласованной стратегии. Это и определит, был ли выполнен этот структурный маяк или нет,

– подчеркнул представитель МВФ.

О своем решении о внесенных поправках Международный валютный фонд должен сообщить впоследствии.

Напомним, в Украине вернули довоенное налогообложение, налоговые проверки и штрафы за торговлю без кассового аппарата. Выполнение этого шага от нашего государства потребовал МВФ.