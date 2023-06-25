Інакше працівники спатимуть на роботі: "Нафтогаз" оголосив тендер на елітну арабіку зі смаками

Схоже на те, що державні компанії вирішили змагатися у неефективному використанні коштів. Цього разу вирішив відзначитися "Нафтогаз".

Державні структури намагаються перевершити одна одну у "тендері року". Після запиту на ремонт стадіону та закупівлі барабанів в укриття в естафету вирішив включитися державний "Нафтогаз", який вирішив потішити своїх працівників особливою кавою.

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Оригінальний тендер від "Нафтогазу"

21 червня "Нафтогаз" оголосив тендер на закупівлю 1 507 кілограмів кави. Вартість продукції повинна скласти 949,4 тисячі гривень.

Компанія вимагає, щоб це була 100% арабіка зі смаком сухофруктів, шоколаду та горіхів. Окрім того, усю продукцію просять фасувати у кілограмові пачки. Таким чином, вартість однієї пачки кави повинна скласти 630 гривень.

Цікаво, що лише в лютому "Нафтогаз" купив 1 125 кілограмів кави. Тоді компанія придбала преміум арабіку по 433 гривні за кілограм.

Перед Новим роком "Нафтогаз" придбав кави на майже 200 тисяч гривень, а в листопаді компанії привезли 327 кілограмів кави вартістю 610 гривень.