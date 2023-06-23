Вже незабаром робота бізнесу буде регулюватися довоєнними правилами. Відповідний закон повинні прийняти вже найближчим часом.

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Які правила для бізнесу повернуться з 1 серпня

Якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт №8401 у другому читанні, його дія розпочнеться з 1 серпня. Передумов для провалу голосування немає – його прийняття від України вимагає МВФ у рамках надання наступного траншу.

Законопроєкт передбачає:

скасування 2% єдиного податку;

платник 2% єдиного податку зможе подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти;

нові підприємці, які при реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично перейдуть на третю групу зі ставкою у 5%;

для всіх, у кого реєстрацію платника ПДВ було призупинено, буде повернено усі права та обов'язки платника ПДВ;

платники, які у 2023 році перейшли з ЄП 2% на загальну систему, можуть подати заяву про перехід на спрощену систему.

Окрім того, закон передбачає повернення штрафів за невикористання РРО. Також повертаються перевірки для бізнесу.

Згідно з підрахунками Мінфіну, повернення податків та перевірок принесе в бюджет від 8 до 10 мільярдів гривень.