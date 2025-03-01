Бізнес стає обережнішим, але багато підприємців планують розширюватись

Малий бізнес в Україні стає обережнішим: настрої підприємців погіршилися. Водночас 2 з 3 компаній все ж планують розширення.

Індекс настроїів бізнесу

Українські підприємці відчувають складнощі, але продовжують розвиватися – саме такі висновки можна зробити з дослідження Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) щодо настроїв малого бізнесу за 2024 рік, інформує 24 Канал.

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Індекс, який оцінює стан та перспективи підприємців, знизився з 2,5 до 2,3 бала з 5 можливих, що вказує на послаблення оптимізму серед представників МСБ,

– ідеться у повідомленні.

Скільки підприємців планують розширення

Попри це, 67% підприємців планують розширювати свій бізнес у 2025 році. Зокрема, 25% компаній готуються до запуску нових проєктів, 13% розглядають вихід на нові ринки всередині країни, а 14% хочуть масштабуватися на міжнародний рівень.

Частка підприємців, які вже експортують товари чи послуги, зросла з 14% у 2023 році до 17% у 2024-му.

Оптимізм слабшає: що кажуть цифри

Аналітики ЄБА відзначають, що оцінка економічної ситуації підприємцями погіршилася. Якщо у 2023 році 37% бізнесів очікували позитивних змін, то тепер таких лише 22%. Натомість 47% прогнозують погіршення (у 2023 році таких було 35%).

Загальний стан бізнесу також сприймається менш позитивно:

21% вважають, що їхній бізнес у хорошому стані (було 19%)

27,5% оцінюють ситуацію як задовільну

51,5% заявили, що справи йдуть гірше, ніж раніше (у 2023 році цей показник був 39%)

Індекс настроїв бізнесу / Інфографіка ЄБА

Однак, хоча поточний рівень оптимізму серед підприємців впав нижче торішнього, він все ж вищий, ніж під час пандемії 2020 року, коли індекс становив 2,2 бала.

Фінансування бізнесу: підприємці покладаються на власні кошти

Війна та економічна нестабільність суттєво вплинули на доступність фінансування для малого бізнесу. 62% підприємців планують залучати кошти, хоча у 2023 році цей показник був вищим – 80%.

Основні джерела фінансування:

47% використовують власні заощадження

21% отримують гранти

16% звертаються за банківськими кредитами

10% залучають інвестиції

Зауважте. Позитивним сигналом є зниження кількості підприємців, які вважають банківські кредити недоступними – цей показник зменшився з 42% до 34%. Також 22% бізнесів відзначають, що можливості для кредитування стали ширшими.

Цифрові продажі та головні виклики для бізнесу

Малий бізнес активно розширює онлайн-присутність. 67% підприємців продають товари та послуги через цифрові канали – зокрема, через соцмережі та власні сайти. Частка бізнесів, які працюють виключно в онлайні, зросла з 15% до 24%.

Чи планують підприємці масштабуватись / Інфографіка ЄБА

Водночас підприємці стикаються із серйозними викликами, серед яких основними є: війна та атаки на енергосистему; низька купівельна спроможність; зростання цін та економічна нестабільність; фіскальний тиск.

Попри всі труднощі, бізнес адаптується до нових реалій, шукає можливості для зростання та розширення, а також поступово нарощує експорт.