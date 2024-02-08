Уряд Німеччини готується до можливої націоналізації "Роснєфті", – Reuters

Німеччина готується до можливої націоналізації німецьких активів російської компанії. Ці активи перейшли під управління німецького уряду у вересні 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Чи буде націоналізація російських активів

Уряд Німеччини розглядає можливість націоналізації активів російської нафтової компанії "Роснєфть" в Німеччині, включаючи її 54,17% частку в нафтопереробному заводі Schwedt.

Читайте також: Будували відомі на весь світ хмарочоси: відомий турецький підрядник пішов з Росії

У вересні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, німецький уряд взяв під своє управління ці активи. З того часу термін "опіки" був продовжений двічі: востаннє у вересні 2023 року. А, отже, очікується нове рішення про продовження у березні 2024 року.

На що сподівається Німеччина

Повідомляється, що німецьке міністерство економіки готується до можливої націоналізації. Представників "Роснєфті" вже було запрошено на слухання з цього питання.

Уже протягом кількох місяців федеральний уряд сподівається, що "Роснєфть" продасть свою частку в Schwedt, щоб забезпечити майбутнє нафтопереробного заводу, який є четвертим за розміром в Німеччині.

Ми на правильному шляху в Schwedt і будемо продовжувати вживати всіх необхідних заходів для збереження робочих місць і забезпечення поставок на сході Німеччини,

– сказав Міхаель Келлнер, представник міністерства економіки.

Міністерство економіки Німеччини, яке здійснює нагляд за опікою через німецького мережевого регулятора, утрималося від надання прямих коментарів стосовно цього процесу.