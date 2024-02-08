Чи буде націоналізація російських активів
Уряд Німеччини розглядає можливість націоналізації активів російської нафтової компанії "Роснєфть" в Німеччині, включаючи її 54,17% частку в нафтопереробному заводі Schwedt.
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У вересні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, німецький уряд взяв під своє управління ці активи. З того часу термін "опіки" був продовжений двічі: востаннє у вересні 2023 року. А, отже, очікується нове рішення про продовження у березні 2024 року.
На що сподівається Німеччина
Уже протягом кількох місяців федеральний уряд сподівається, що "Роснєфть" продасть свою частку в Schwedt, щоб забезпечити майбутнє нафтопереробного заводу, який є четвертим за розміром в Німеччині.
Ми на правильному шляху в Schwedt і будемо продовжувати вживати всіх необхідних заходів для збереження робочих місць і забезпечення поставок на сході Німеччини,
– сказав Міхаель Келлнер, представник міністерства економіки.
Міністерство економіки Німеччини, яке здійснює нагляд за опікою через німецького мережевого регулятора, утрималося від надання прямих коментарів стосовно цього процесу.