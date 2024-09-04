"Національний кешбек": Приватбанк та Ощадбанк приєдналися до програми
Джерело:Укрінформ
Приватбанк та Ощадбанк долучилися до програми "Національний кешбек". Така ініціатива стартувала 2 вересня 2024 року.
Приватбанк та Ощадбанк долучилися до програми "Національний кешбек"
Тепер у Приватбанку можна безкоштовно оформити спеціальну цифрову картку Mastercard "Кешбек "Зроблено в Україні" через Приват24.
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Державна програма "Національний кешбек" надаватиметься за оплати платіжною карткою ПриватБанку (Картка для виплат, картка "Універсальна" тощо) товарів українського виробництва у продавців, зареєстрованих у програмі,
– написали у банку.
Власники цієї картки отримають окрім державного кешбеку, додатковий 10% кешбек у програмі лояльності "Привіт" у Приват24.
Для того, щоб взяти участь у програмі "Національний кешбек", клієнти Ощадбанку повинні зробити кілька кроків.
- Відкрити спеціальний рахунок та замовити віртуальну картку через додаток "Мобільний Ощад", який можна знайти в каталозі продуктів банку.
- Оновити додаток "Дія" та обрати послугу "Національний кешбек".
- Надати дозвіл на передачу даних про транзакції з обраної(их) картки(ок) при здійсненні покупок в торговельних точках, що беруть участь у програмі. Цим дозволом можна керувати в банківському додатку "Мобільний Ощад", зайшовши в налаштування обраної картки (карток), які можуть включати зарплатні, кредитні або пенсійні картки.
Власник картки може купувати будь-які українські товари, додані українськими виробниками до переліку програми та отримувати за це кешбек. Підакцизні товари до переліку не входять.
Нагадаємо! Максимальний обсяг кешбеку становить 3 тисячі гривень на місяць.