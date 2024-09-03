Що впливає на адаптацію бізнесів

Індекс очікувань ділової активності зріс до 48.8 у серпні, порівняно з 44.4 у липні, але все ще залишається нижчим за максимальну позначку поточного року (52.3), яка була зафіксована у квітні.

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Як зазначають в НБУ, адаптація до регулярних відключень, налагодження альтернативних джерел живлення, фінансування відновлення інфраструктури та будівництва доріг, стабільний внутрішній попит, достатня пропозиція товарів, а також сезонний фактор підтримують позитивні очікування бізнесу у всіх секторах.

До речі! Серед стримувальних факторів залишаються погіршення безпекової ситуації, збільшення обстрілів енергетичних об'єктів та тривалий процес їх відновлення, погіршення курсових очікувань, зростання витрат на оплату праці та енергозабезпечення, а також дефіцит кваліфікованих кадрів.

У яких сферах покращились показники

Підприємства будівельного сектору позитивно оцінили свої економічні результати завдяки сприятливим погодним умовам, зростанню внутрішнього попиту та бюджетному фінансуванню відновлення інфраструктури та доріг.

Секторальний індекс у серпні підвищився до 50.7 з 49.6 у липні.

Підприємства торгівлі покращили свої очікування через стабільний внутрішній попит, помірну інфляцію та достатню пропозицію товарів.

Секторальний індекс у серпні зріс до 50.4 (порівняно з 44.7 у липні).

Промислові підприємства пом'якшили свої стримані очікування через дефіцит електроенергії, брак кваліфікованих працівників та зростання виробничих витрат.

Секторальний індекс у серпні становив 48.6 (проти 45.8 у липні).

Підприємства сфери послуг зменшили негативні очікування, але зберегли найстриманіші оцінки через значні перебої з енергопостачанням, дефіцит кваліфікованих кадрів та зростання виробничих витрат.

Секторальний індекс у серпні склав 46.5 (порівняно з 42.5 у липні).

Важливо! Ситуація на ринку праці залишається нестабільною. Тільки керівники будівельних підприємств очікували зростання чисельності працівників. Представники інших секторів прогнозували скорочення персоналу, хоча й менш інтенсивно, ніж у попередньому місяці.