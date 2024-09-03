Скільки бізнесів закривається

За 8 місяців 2024 року в Україні було зареєстровано 193 192 нових ФОПів. Втім, в той самий період 120 154 підприємців припинили свою діяльність.

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Найчастіше закриваються нові підприємства. 24,5% з ліквідованих бізнесів були відкриті минулого року, ще 13,7% – цьогоріч. Загалом середній показник тривалості діяльності закритих ФОПів складає 2 роки і 7 місяців.

Де закрилося найбільше ФОПів

Наразі лідером з припинення підприємницької діяльності є Київ. Показник столиці – 15 770, або 13% від загальної кількості.

Закриття ФОПів по регіонах / Інфографіка Опендатабот

Також у трійку лідерів за цим показником увійшли Харківська (10 097) та Дніпропетровська (9 931) області.