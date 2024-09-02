Що відбувається з ФОПами

Майже 60% новоспечених підприємців – жінки. Для порівняння, у 2023 році ця частка складала 55,6%, а у 2022 році – лише 47%.

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Найбільше ФОПів цьогоріч пов'язані з ІТ-сферою. У першу трійку найпопулярніших типів підприємств, які активно відкривають українці, входить ресторанна сфера та галузь надання індивідуальних послуг.

Найбільше нових підприємств відкрили у Києві – 26 303 чи 13,6% від загальної кількості у 2024 році. Також багато ФОПів заснували у:

Дніпропетровській області – 18 025; Львівській – 14 459; Київській – 14 428; Харківській – 12 954.

Водночас у Луганські та Івано-Франківській областях бізнес-активність навпаки знизилась.

Зверніть увагу! Статистика свідчить, що кожен третій ФОП закривається протягом року від початку роботи