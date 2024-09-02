Что происходит с ФЛП

Почти 60% новоиспеченных предпринимателей – женщины. Для сравнения, в 2023 году эта доля составляла 55,6%, а в 2022 году – только 47%.

Читайте также Популярная сеть АЗС присоединилась к "Национальному кэшбэку": какой процент компенсации

Больше всего ФЛП в этом году связаны с ІТ-сферой. В первую тройку самых популярных типов предприятий, которые активно открывают украинцы, входит ресторанная сфера и отрасль предоставления индивидуальных услуг.

Больше всего новых предприятий открыли в Киеве – 26 303 или 13,6% от общего количества в 2024 году. Также много ФЛП основали в:

Днепропетровской области – 18 025; Львовской – 14 459; Киевской – 14 428; Харьковской – 12 954.

В то же время в Луганской и Ивано-Франковской областях бизнес-активность наоборот снизилась.

Обратите внимание! Статистика свидетельствует, что каждый третий ФЛП закрывается в течение года от начала работы