Сколько бизнесов закрывается

За 8 месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано 193 192 новых ФЛП. Впрочем, в тот же период 120 154 предпринимателей прекратили свою деятельность.

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Чаще всего закрываются новые предприятия. 24,5% из ликвидированных бизнесов были открыты в прошлом году, еще 13,7% – в этом году. В целом средний показатель продолжительности деятельности закрытых ФЛП составляет 2 года и 7 месяцев.

Где закрылось больше всего ФЛП

Сейчас лидером по прекращению предпринимательской деятельности является Киев. Показатель столицы – 15 770, или 13% от общего количества.

Закрытие ФЛП по регионам / Инфографика Опендатабот

Также в тройку лидеров по этому показателю вошли Харьковская (10 097) и Днепропетровская (9 931) области.