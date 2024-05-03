Apple здійснила зворотний викуп акцій на сотню мільярдів: навіщо гіганту такий крок

Компанія Apple активно скуповує свої акції у поточних власників. Подейкують, що таким чином компанія хоче попередити падіння їх ціни.

Рекордний зворотний викуп акцій

Як повідомили в Apple, компанія здійснила великий зворотний викуп власних акцій. Загалом на це пішло 110 мільярдів доларів, хоча минулорічний дозвіл від регуляторів поставив ліміт у 90 мільярдів.

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У Birinyi Associates повідомили, що йдеться не просто про великий викуп акцій, а рекордний. Скуповувати власні акції гігант почав на тлі падіння продажів власної продукції на 4%.

Зворотний викуп – це придбання компанією (емітентом) власних акцій у поточних власників.

Продажі iPhone впали вже на 10%, до 45,96 мільярда доларів. Це показало, що на поточне покоління смартфонів дуже низький попит.

Єдиною виграшною позицією наразі є лише Macbook – продажі виросли на 4% і принесли 7,45 мільярда доларів. Що стосується Apple Watch і AirPods, то їх продажі також скоротилися на 10%.

Раніше ми писали про те, що Google проводить реорганізацію та масово звільняє працівників.