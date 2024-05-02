Чому співробітників звільняють

Під час маркетингового зібрання, у березні, керівник пошукового підрозділу компанії Прабхакар Рагхаван повідомив співробітникам, що Google планує сформувати команди, які були б ближче до кінцевих користувачів на стратегічних ринках, таких як Індія та Бразилія. Адже, як відомо, там робоча сила дешевша, ніж у США.

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Відтак, щонайменше 50 з ліквідованих посад були інженерними в офісах компанії в Саннівейлі, Каліфорнія. Згідно з внутрішніми документами, Google візьме на відповідні місця співробітників у Мексиці та Індії.

Цікаво! Масові звільнення у компанії відбуваються в той час, коли темпи зростання є найшвидшими з початку 2022 року, а показники прибутку значно покращуються. Минулого тижня Alphabet повідомила про зростання доходу в першому кварталі на 15% порівняно з роком раніше та оголосила про свої перші в історії дивіденди

Водночас Фінансова директорка Google Рут Порат повідомляла, що фінансовий відділ компанії також зазнає реструктуризації, що спричинить скорочення і перенесення посад до Бенгалуру і Мехіко.

Які підрозділи зазнали найчисленніших звільнень

Асім Хусейн, віцепрезидент екосистеми розробників Google, оголосив новини про звільнення своїй команді в електронному листі минулого тижня. Він також виступив та повідомив співробітникам, що це найбільше заплановане скорочення для його команди цього року.

Основні команди включають ключові технічні підрозділи з інформаційних технологій, команду розробників Python, технічну інфраструктуру, основу безпеки, платформи програм, основних розробників і різні інженерні ролі.