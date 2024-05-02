Почему сотрудников увольняют

Во время маркетингового собрания, в марте, руководитель поискового подразделения компании Прабхакар Рагхаван сообщил сотрудникам, что Google планирует сформировать команды, которые были бы ближе к конечным пользователям на стратегических рынках, таких как Индия и Бразилия. Ведь, как известно, там рабочая сила дешевле, чем в США.

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Поэтому, по меньшей мере 50 из ликвидированных должностей были инженерными в офисах компании в Саннивейле, Калифорния. Согласно внутренним документам, Google возьмет на соответствующие места сотрудников в Мексике и Индии.

Интересно! Массовые увольнения в компании происходят в то время, когда темпы роста являются самыми быстрыми с начала 2022 года, а показатели прибыли значительно улучшаются. На прошлой неделе Alphabet сообщила о росте дохода в первом квартале на 15% по сравнению с годом ранее и объявила о своих первых в истории дивидендах

В то же время Финансовый директор Google Рут Порат сообщала, что финансовый отдел компании также подвергнется реструктуризации, что повлечет за собой сокращение и перенос должностей в Бенгалур и Мехико.

Какие подразделения подверглись многочисленных увольнений

Асим Хусейн, вице-президент экосистемы разработчиков Google, объявил новости об увольнении своей команде в электронном письме на прошлой неделе. Он также выступил и сообщил сотрудникам, что это самое большое запланированное сокращение для его команды в этом году.

Основные команды включают ключевые технические подразделения по информационным технологиям, команду разработчиков Python, техническую инфраструктуру, основу безопасности, платформы программ, основных разработчиков и различные инженерные роли.