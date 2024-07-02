Boeing планує придбати передового виробника Spirit AeroSystems

Американська компанія Boeing нещодавно відчула значну кризу. Однак, їй вдалося розробити план розв'язання цієї проблеми.

Що відомо про цю угоду

Компанія Spirit AeroSystems займається виготовленням різноманітних запчастин для літаків. Зокрема, фюзеляжів у літаки Boeing 737.

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Генеральний директор Boeing зазначив, що угода, відносно придбання Spirit AeroSystems має завершитись в середині 2025 року. Усе протікатиме легко, якщо регулятори схвалять це рішення.

Boeing оголосила про проведення переговорів, відносно цієї угоди ще у березні. Цікаво, що це сталося через декілька тижнів після інциденту з літаком Boeing 737 Max 9.

Вартість угоди складе 4,7 мільярда доларів. Однак, якщо враховувати борг Spirit AeroSystems кінцева ціна становить уже 8,3 мільярда доларів.