Що відомо про цю угоду

Компанія Spirit AeroSystems займається виготовленням різноманітних запчастин для літаків. Зокрема, фюзеляжів у літаки Boeing 737.

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Генеральний директор Boeing зазначив, що угода, відносно придбання Spirit AeroSystems має завершитись в середині 2025 року. Усе протікатиме легко, якщо регулятори схвалять це рішення.

Boeing оголосила про проведення переговорів, відносно цієї угоди ще у березні. Цікаво, що це сталося через декілька тижнів після інциденту з літаком Boeing 737 Max 9.

Вартість угоди складе 4,7 мільярда доларів. Однак, якщо враховувати борг Spirit AeroSystems кінцева ціна становить уже 8,3 мільярда доларів.

Нагадаємо! У Boeing 737 Max 9 була відірвана панель фюзеляжу під час рейсу. Через це, авіакомпанія отримала значні збитки. Експлуатація лайнерів вказаної моделі, була тимчасово припинена.