Як зміняться ціни на посилки

Укрпошта спрощує нарахування тарифів для відправлень до 2 кілограмів. Тариф "Стандарт" для відправлень до 2 кілограмів становитиме 40 гривень по області та 45 гривень по Україні.

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Як зросте вартість відправлень:

  • для тарифу "Експрес" вартість буде 45 гривень по області та 60 гривень по Україні.
  • тарифи передбачають підвищення вартості відправлень "Укрпошта Стандарт" у середньому на 5-9 гривень.
  • тарифи "Укрпошта Експрес" по області та в межах України збільшаться в середньому до 10 гривень залежно від ваги відправлення.

З чим пов'язане зростання цін

В Укрпошті пояснили, що основні причини підвищення тарифів – це зростання цін на електроенергію, паливо та комунальні послуги, інфляція, а також значні руйнування інфраструктури через російські обстріли й необхідність її відновлення.

Оновлені тарифи також включають витрати на реалізацію заходів для забезпечення безперервної роботи в умовах відсутності електроенергії, особливо на прифронтових територіях, щоб пенсії, соціальні виплати, посилки, ліки та листи доставлялися всюди за будь-яких умов.