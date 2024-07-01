Як зміняться ціни на посилки

Укрпошта спрощує нарахування тарифів для відправлень до 2 кілограмів. Тариф "Стандарт" для відправлень до 2 кілограмів становитиме 40 гривень по області та 45 гривень по Україні.

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Як зросте вартість відправлень:

для тарифу "Експрес" вартість буде 45 гривень по області та 60 гривень по Україні.

тарифи передбачають підвищення вартості відправлень "Укрпошта Стандарт" у середньому на 5-9 гривень.

тарифи "Укрпошта Експрес" по області та в межах України збільшаться в середньому до 10 гривень залежно від ваги відправлення.

Наприклад! Доставка посилки вагою від 5 до 10 кілограмів тепер коштуватиме 85 гривень замість попередніх 75 гривень.

З чим пов'язане зростання цін

В Укрпошті пояснили, що основні причини підвищення тарифів – це зростання цін на електроенергію, паливо та комунальні послуги, інфляція, а також значні руйнування інфраструктури через російські обстріли й необхідність її відновлення.

Оновлені тарифи також включають витрати на реалізацію заходів для забезпечення безперервної роботи в умовах відсутності електроенергії, особливо на прифронтових територіях, щоб пенсії, соціальні виплати, посилки, ліки та листи доставлялися всюди за будь-яких умов.

Довідково! Від початку повномасштабної війни та через окупацію, "Укрпошта" втратила активів і зазнала збитків на загальну суму близько 2,5 мільярдів гривень. Понад 2 000 відділень та інших об'єктів нерухомого майна національного поштового оператора були зруйновані, пошкоджені внаслідок постійних обстрілів або втрачені через окупацію.