Як зміняться ціни на посилки
Укрпошта спрощує нарахування тарифів для відправлень до 2 кілограмів. Тариф "Стандарт" для відправлень до 2 кілограмів становитиме 40 гривень по області та 45 гривень по Україні.
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Як зросте вартість відправлень:
- для тарифу "Експрес" вартість буде 45 гривень по області та 60 гривень по Україні.
- тарифи передбачають підвищення вартості відправлень "Укрпошта Стандарт" у середньому на 5-9 гривень.
- тарифи "Укрпошта Експрес" по області та в межах України збільшаться в середньому до 10 гривень залежно від ваги відправлення.
З чим пов'язане зростання цін
В Укрпошті пояснили, що основні причини підвищення тарифів – це зростання цін на електроенергію, паливо та комунальні послуги, інфляція, а також значні руйнування інфраструктури через російські обстріли й необхідність її відновлення.
Оновлені тарифи також включають витрати на реалізацію заходів для забезпечення безперервної роботи в умовах відсутності електроенергії, особливо на прифронтових територіях, щоб пенсії, соціальні виплати, посилки, ліки та листи доставлялися всюди за будь-яких умов.