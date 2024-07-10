Скорочення продовжуються: Dyson звільнить чверть персоналу в Британії – яка причина

Великі компанії продовжують оптимізацію своїх штатів. Цього разу хвиля звільнень дійшла до Dyson.

Масштабні звільнення продовжуються

Британський виробник пилосмоків, фільтрів та фенів Dyson готується до великого скорочення штату. Стало відомо, що йдеться про чверть співробітників компанії у Великій Британії.

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У кількісному вимірі це близько 1 000 робочих місць. Загалом у британському підрозділі Dyson працює 3 500 людей.

Чому Dyson звільняє працівників

Загалом в компанії працює 15 тисяч людей по всьому світу. Співробітникам у Великій Британії повідомили, що Dyson планує скоротити штат усюди, тому аналітики припускають, що незабаром ми почуємо про нову хвилю звільнень з компанії.

Dyson працює на все більш жорстких і конкурентних світових ринках, де темпи інновацій та змін лише прискорюються. Ми знаємо, що нам завжди потрібно бути підприємливими та спритними,

– заявив Ханно Кірнер, генеральний директор Dyson.

Ймовірно, йдеться про найбільший ринок збуту продукції компанії – Азію. Конкуренти випускають аналоги приладів Dyson майже одразу після того, як ті з'являються на ринку. Відтак, конкуренція з місцевими дуже жорстока та потребує максимальної оптимізації ресурсів.