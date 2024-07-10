Масштабні звільнення продовжуються

Британський виробник пилосмоків, фільтрів та фенів Dyson готується до великого скорочення штату. Стало відомо, що йдеться про чверть співробітників компанії у Великій Британії.

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У кількісному вимірі це близько 1 000 робочих місць. Загалом у британському підрозділі Dyson працює 3 500 людей.

Чому Dyson звільняє працівників

Загалом в компанії працює 15 тисяч людей по всьому світу. Співробітникам у Великій Британії повідомили, що Dyson планує скоротити штат усюди, тому аналітики припускають, що незабаром ми почуємо про нову хвилю звільнень з компанії.

Dyson працює на все більш жорстких і конкурентних світових ринках, де темпи інновацій та змін лише прискорюються. Ми знаємо, що нам завжди потрібно бути підприємливими та спритними,

– заявив Ханно Кірнер, генеральний директор Dyson.

Ймовірно, йдеться про найбільший ринок збуту продукції компанії – Азію. Конкуренти випускають аналоги приладів Dyson майже одразу після того, як ті з'являються на ринку. Відтак, конкуренція з місцевими дуже жорстока та потребує максимальної оптимізації ресурсів.