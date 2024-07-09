Які пропозиції в бізнесу
Бізнес пропонує знизити норму до рівня хоча б 50%. Як пояснює головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко, вартість електроенергії для промислових споживачів в Україні є найвищою у Європі.
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Водночас директор "Дніпросталь-Енерго", Василь Гончарук, вартість електроенергії становить близько 25% у собівартості сталевої заготовки. Далі вона використовується для виробництва основної продукції компанії "Інтерпайп" – це труби та залізничні колеса.
Збільшення вартості електроенергії веде до зниження конкурентоспроможності на світовому ринку та ставить компанію на межу виживання. Цей факт особливо трагічно може відчуватися у прифронтовому Нікополі, який перебуває під щоденним обстрілом російських агресорів,
– додає Гончарук.